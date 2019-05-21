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Тело женщины со множественными ранениями нашли в лесу в Подмосковье
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 21 Мая 2019, 11:00
Как информирует пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области, что в подмосковном Орехово-Зуевском городском округе возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела женщины в лесном массиве.
Отмечается, что 20 мая в правоохранительные органы поступила информация о том, что вблизи села Хотеичи города Ликино-Дулево в лесном массиве с множественными колото-резаными ранениями найдено тело неизвестной женщины на вид около 40-45 лет. По данному факту следственным отделом по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
На данный момент по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к нему.
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