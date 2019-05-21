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В Красногорске таксист с пистолетом ограбил своего пассажира
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 21 Мая 2019, 11:02
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что сотрудники полиции УМВД России по городскому округу Красногорск задержали 27-летнего таксиста, которого подозревают в совершении разбойного нападения на пассажира.
Уточняется, что 24-летний житель города Москвы, находясь на парковке торгового центра в деревне Путилково, вызвал такси. По пути следования в городском округе Красногорск водитель прибывшего на вызов автомобиля неожиданно остановил транспортное средство вблизи деревни Гольево и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у пассажира отдать ему денежные средства и мобильный телефон, затем высадил его и скрылся.
В результате работы по плану «Перехват» подозреваемый был установлен и задержан.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».
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