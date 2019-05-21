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Более 1 тыс человек эвакуировали из школы в Чехове после сообщения о бомбе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 21 Мая 2019, 11:04
Как информируется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, что после анонимного звонка о минировании из здания школы №10 в подмосковном Чехове эвакуировали свыше 1000 человек, угроза взрыва не подтвердилась.
Уточняется, что сообщение о минировании здания школы поступило спасателям 20 мая в 13:30.
Эвакуировано было более 1000 человек, из них 949 детей, 120 работников школы. В 14:50 после обследования помещений школы кинологическими расчетами от ОМВД наличие взрывоопасных веществ не подтвердилось, угрозы жизнедеятельности населения нет, вызов ложный.
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