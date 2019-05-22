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Уголовное дело возбудили по факту убийства двух человек в Воскресенске
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Происшествия — 22 Мая 2019, 12:09
Как информирует пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, что в городском округе Воскресенск возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины и женщины.
Отмечается, что 21 мая в городском округе Воскресенск в поселке имени Цюрупы в квартире обнаружены тела двух человек с множественными ножевыми ранениями грудной клетки и шеи. Погибшими являются 30-летний хозяин квартиры и его 26-летняя сожительница.
По данному факту следственный отдел по городу Воскресенск ГСУ СК России по Московской области возбуждил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц к нему причастных.
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