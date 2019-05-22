22мая 2019
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СМИ сообщили о разливе брома в инновационном центре «Сколково»
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 22 Мая 2019, 12:20
Как проинформировало 22 мая РЕН ТВ, что в результате разлива брома в инновационном центре «Сколково» на территории Москвы пострадали два человека.
Отмечается, что сотрудники МЧС проверяют информацию о том, что в инновационном центре «Сколково» произошел разлив брома. По словам очевидцев, спасатели выехали на место происшествия.
На текущий момент известно, что инцидент произошел на Большом бульваре. Остальные подробности произошедшего выясняются.
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