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Два человека погибли в результате ДТП на трассе в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 28 Мая 2019, 10:15
Как информирует пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, что два человека погибли и один пострадал при столкновении автомобилей на встречной полосе на Старосимферопольском шоссе в Подмосковье.
Отмечается, что 28 мая в 08:40 на 85-м километре Старосимферопольского шоссе произошло встречное столкновение двух транспортных средств. В результате аварии два человека погибли, один получил повреждения.
Обстоятельства аварии в настоящий момент устанавливаются.
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