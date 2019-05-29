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Пешехода сбили на трассе в Домодедове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 29 Мая 2019, 10:06
Как информирует пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, что на трассе М-4 «Дон» в подмосковном Домодедове автомобиль сбил человека, всех участников дорожного движения призвали соблюдать ПДД.
Отмечается, что в 00:05 на 51 километре трассы М-4 «Дон» в Домодедове совершен наезд на пешехода вне специализированного перехода. В результате происшествия пострадавший пешеход получил различные повреждения.
Всех участников дорожного движения призвали быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
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