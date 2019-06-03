03июня 2019
понедельник
|
Один человек погиб в результате ДТП в Балашихе
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 3 Июня 2019, 13:05
Как информирует пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, что дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на понедельник на улице в Балашихе, в результате которого погиб один человек.
Отмечается, что в 00:05 на улице Звездная в городском округе Балашихе столкнулись два транспортных средства. В результате происшествия один человек погиб.
Всех участников дорожного движения призвали быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Котировки
Партнеры