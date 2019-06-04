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Подросток выпал из окна в Коломне после того, как выпил бутылку водки
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Происшествия — 4 Июня 2019, 11:07
Как информирует РЕН ТВ, что юноша разбился насмерть при падении из окна на свидании в подмосковной Коломне.
Отмечается, что несовершеннолетнего с тяжелыми травмами доставили в местную больницу. Спустя некоторое время он скончался. Правоохранительные органы выяснили, что подросток находился на свидании с девушкой и выпил бутылку водки.
В ходе распития крепких напитков подросток случайно выпал из окна и получил травмы, несовместимые с жизнью.
По факту инцидента проводится проверка.
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