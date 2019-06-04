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Задержан участник драки в Подмосковье, в которой убили бывшего бойца спецназа ГРУ
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Происшествия — 4 Июня 2019, 11:10
Как информирует ТАСС, что сотрудники правоохранительных органов задержали одного из участников драки в Красногорске, в которой был убит экс-боец спецназа ГРУ Никита Белянкин.
Отмечается, что задержание произвели 3 июня.
Отец убитого молодого человека Алексей Белянкин рассказал, что он беседовал с оперативными сотрудниками полиции. Они сказали, что задержан один из участников драки, но не сказали ничего о том, кто он такой. Основной подозреваемый, который и пырнул моего сына ножом, насколько я понял, в бегах.
Однако в пресс-службе главка подмосковной полиции данную информацию пока не подтверждают.
«Ранее в СК РФ, который ведет следствие по делу об убийстве экс-военнослужащего, заявили, что пока никто не задержан», – уточняется в материале.
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