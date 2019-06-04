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Мужчину ранили ножом в пьяной ссоре в Реутове
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 4 Июня 2019, 11:35
Как информирует представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, что в подмосковном Реутове задержали мужчину, который в ходе пьяной ссоры ударил своего оппонента ножом в живот.
Отмечается, что 2 июня в 16:35 из дома на проспекте Мира в Реутове бригада скорой помощи забрала местного жителя 1986 года рождения. Мужчину с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости госпитализировали в городскую больницу.
При проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в межмуниципальное управление МВД житель Реутова 1989 года рождения, ранее судимый за грабеж и разбой. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.
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