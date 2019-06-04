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Тело неизвестного мужчины обнаружили в деревне Богородского округа
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 4 Июня 2019, 12:11
Как проинформировал представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, что в подмосковном Богородском округе устанавливают личность мужчины, тело которого нашли на улице в деревне Пешково.
Отмечается, что 3 июня в 11:13 на Солнечной улице в деревне Пешково Богородского городского округа найден труп неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти.
Уточняется, что у неизвестного славянская внешность, на вид мужчине было 55-60 лет. По факту обнаружения трупа проводится проверка.
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