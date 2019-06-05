05июня 2019
среда
|
Около 1,5 тыс человек эвакуировали из торгового центра в Красногорске из‑за угрозы взрыва
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 5 Июня 2019, 10:31
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, что из-за анонимного сообщения о минировании из торгово-развлекательного центра «Ригамолл» в Красногорске эвакуировано примерно 1500 человек, при проверке наличие взрывоопасных веществ не подтвердилось.
Отмечается, что 4 июня в 16:48 поступил анонимный сигнал о минировании ТРК «Ригамолл» по адресу: Красногорск, 23-й километр Новорижского шоссе, владение 2. Службой безопасности ТРК «Ригамолл» и сотрудниками полиции ОМВД произведено оцепление периметра, проведена эвакуация 1,5 тысяч человек, из них 310 детей.
В 18:00 обследование помещения ТРК «Ригамолл» и прилегающей территории кинологическими расчетами ОМВД завершено, наличие взрывоопасных веществ не подтвердилось, вызов признан ложным.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +25 +27
вечером +19 +21 ночью +15 +17
Котировки
Партнеры