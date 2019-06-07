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Иномарку стоимостью 1,4 млн руб угнали в Балашихе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 7 Июня 2019, 10:35
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что у жительницы Балашихи угнали автомобиль, стоимость которого составляет 1,4 миллиона рублей. На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
Отмечается, что в полицию обратилась гражданка, зарегистрированная на улице Заречная в Балашихе. Она сообщила, что неизвестные похитили ее автомобиль Mitsubishi Outlander, который был припаркован возле дома.
Сумма ущерба составила 1,4 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Также проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
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