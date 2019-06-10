10июня 2019
понедельник
|
Двух пьяных мужчин вытащили из пруда в Одинцове
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 10 Июня 2019, 12:05
Как информирует работник городского хозяйства и один из участников спасательной операции Олег Станакзай, что в подмосковном Одинцове сотрудники МБУ «Одинцовское городское хозяйство» из пруда вытащили двух тонущих мужчин, которые находились в алкогольном опьянении.
Отмечается, что в 8-м микрорайоне на Комсомольской, 16, располагается большой пруд. Утром вся бригада собирается и идет работать. Вдруг бригада услышала голоса мужчин, которые просили о помощи. Подойдя к пруду они увидели, что в воде тонут двое мужчин. Они оперативно приняли решение вытаскивать мужчин по цепочке, держась за руки.
Олег Станакзай уточнил, что мужчины находилось в алкогольном опьянении. Медицинская помощь им не потребовалась. Они самостоятельно уехали домой на такси.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +25 +27
вечером +21 +23 ночью +16 +18
Котировки
Партнеры