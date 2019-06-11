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Тело утонувшего мужчины подняли из пруда в микрорайоне Южный Подольска
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Происшествия — 11 Июня 2019, 09:57
Как информирует сотрудник пожарной охраны, что водолазы подняли тело утонувшего мужчины из пруда в микрорайоне Южный Подольска.
Отмечается, что в пруду микрорайона Южный 9 июня утонул 34-летний мужчина. Для поднятия тела ждали водолазную группу.
Тело утонувшего мужчины из водоема Южный водолазы подняли 9 июня в районе 19:00.
Как рассказал один из очевидцев происшествия, мужчина несколько раз прыгал в воду и тонул, однако тогда его вытаскивали отдыхающие рядом.
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