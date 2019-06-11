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Возгорание в трех частных домах произошло в Раменском округе
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 11 Июня 2019, 10:00
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, что в Раменском округе Подмосковья загорелся один из частных домов, огонь перекинулся на мансарды соседних домов, общая площадь возгорания составляла 385 квадратных метров, однако в результате происшествия никто не пострадал.
Отмечается, что в 18:37 10 июня от очевидца поступил сигнал о возгорании в частном доме по адресу: Раменский округ, село Игумново, улица Центральная, дом 68. По прибытии первого пожарного подразделения произведена разведка, в ходе которой было установлено, что происходит открытое горение частного дома, угроза двум соседним домам. В 20:10 – загорание мансардных помещений двух соседних домов. В 20:50 – локализация на площади 385 квадратных метров, в 21:43 – ликвидация открытого горения.
В 3:10 удалось полностью ликвидировать последствия пожара. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.
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