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3 мужчин задержали за кражу автозапчастей стоимостью свыше 1 млн руб в Одинцовском округе
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Происшествия — 13 Июня 2019, 10:06
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, сотрудники полиции в Одинцовском городском округе задержали подозреваемых в краже автозапчастей на сумму свыше миллиона рублей.
Как рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, что установлено, что злоумышленники, подъехав на автомобиле к территории фирмы, которая продавала транспортные средства, перелезли через забор и похитили с 7 грузовых автомобилей блоки управления коробкой передач. Общий материальный ущерб составил более миллиона рублей.
Она добавила, что, изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали правонарушителей в автомобиле в городе Голицыно.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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