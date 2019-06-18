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Два человека погибли в результате пожара в Раменском округе
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Происшествия — 18 Июня 2019, 10:45
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что в поселке Быково подмосковного Раменского округа произошло возгорание в многоквартирном доме, в результате которого погибли два человека, также есть пострадавшие.
Уточняется, что 17 июня в 12:00 очевидец сообщил в МЧС о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: Раменский городской округ, поселок Быково, улица Чкалова, дом №7.
Отмечается, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение в трехкомнатной квартире на третьем этаже на площади 20 квадратных метров. В 12:50 - ликвидация открытого горения и обнаружение тел двух погибших, в 13:23 - ликвидация пожара. Есть пострадавшие.
В ходе тушения возгорания пожарные подразделения провели эвакуацию 10 человек, в том числе двоих детей.
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