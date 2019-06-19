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Дворник из Подмосковья до смерти избил мужчину в Раменках
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 19 Июня 2019, 10:43
Как проинформировали в правоохранительных органах, что тело 34-летнего мужчины обнаружили в квартире в столичном районе Раменки, по подозрению в убийстве задержали дворника из Волоколамского городского округа.
Отмечается, что преступление было совершено 15 июня в квартире на Мичуринском проспекте. Тело мужчины обнаружили в коридоре, у погибшего рассечены мягкие ткани подбородка и головы.
Известно, что погибший был зарегистрирован в общежитии на Голубинской улице, официально не работал.
Предполагаемого убийцу задержали 18 июня в Волоколамском городском округе. 35-летний мужчина проживает в селе Карачарово, работает дворником. По предварительным данным, он до смерти избил жителя Москвы, а после скрылся.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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