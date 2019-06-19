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Два человека пострадали в массовом ДТП в Сергиево‑Посадском округе
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 19 Июня 2019, 10:51
Как информирует пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, что в аварии с 11 автомобилями в Сергиево‑Посадском округе пострадали два человека, авария произошла вечером 18 июня на трассе М-8 «Холмогоры».
ДТП случилось на 59-м километре автодороги. Одна из машин резко затормозила перед пешеходным переходом, ехавший сзади грузовик не смог вовремя остановиться и спровоцировал попутное столкновение других автомобилей.
Отмечается, что в результате аварии ранено 2 человека. Движение на участке ДТП перекрыто не было.
Минтранс призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать правила.
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