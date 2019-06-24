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Мужчина в Солнечногорске ранил свою жену в ходе ссоры
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Происшествия — 24 Июня 2019, 10:22
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что в подмосковном Солнечногорске в ходе ссоры муж ранил свою жену в область живота.
Отмечается, что 23 июня в 18:00 бригада скорой помощи забрала из дома 3 по Вертлинской улице женщину 1955 года рождения с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости. Ее госпитализировали в Солнечногорскую центральную районную больницу.
За совершенное преступление установлен и доставлен в ОМВД мужчина 1961 года рождения, зарегистрированный по вышеуказанному адресу, который причинил телесные повреждения своей жене, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ссоре.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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