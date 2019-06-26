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Подозреваемую в мошенничестве на 12 млн руб женщину задержали в Домодедове
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 26 Июня 2019, 10:51
Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, что в городском округе Домодедово задержали 43-летнюю москвичку, которую подозревают в серии преступлений, ущерб от которых составил более 12 миллионов рублей.
Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, что злоумышленница предлагала своим знакомым инвестировать денежные средства, а также недвижимое имущество в коммерческую деятельность, обещая прибыль до 150% от вложенных средств. Потерпевшие, доверяя женщине, оформляли кредиты в коммерческих банках и закладывали свои квартиры, после чего передавали деньги мошеннице.
Полученные деньги женщина тратила на аренду дорогих автомобилей, свои обещания она выполнять не собиралась. Ее подозревают в совершении девяти преступлений, общая сумма ущерба — 12 миллионов рублей.
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