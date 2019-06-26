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Тело мужчины извлекли из водоема в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 26 Июня 2019, 11:31
Как информируется на сайте регионального главка МЧС России, что за прошедшие сутки в водоемах Подмосковья зафиксировали одно происшествие.
Отмечается, что водные бассейны - одно происшествие.
Как уточнил представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области, из водоема извлекли тело мужчины.
На территории Московской области для контроля обстановки на водных бассейнах привлекались 37 человек и 11 единиц техники.
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