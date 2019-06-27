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Автомобиль сбил велосипедиста в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 27 Июня 2019, 10:22
Как проинформировал дежурный офицер регионального главка МВД России, что в Подмосковье автомобиль совершил наезд на велосипедиста, в результате чего велосипедист скончался.
Отмечается, что около 11:00 24 июня автомобиль совершил наезд на велосипедиста на 45 километре трассы М-8 «Холмогоры». Велосипедист скончался.
По его словам, в настоящий момент обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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