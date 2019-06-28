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В Балашихе задержали местного жителя по подозрению в краже телефона и банковской карты
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Происшествия — 28 Июня 2019, 10:30
Как информируется на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области, что полицейские Балашихи задержали местного жителя, которого подозревают в краже из квартиры мобильного телефона и банковской карты.
Отмечается, что в дежурную часть отдела полиции по обслуживанию городского округа МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местной жительницы. Она рассказала, что неизвестные проникли в ее квартиру и похитили ее телефон и банковскую карту, с которой впоследствии были сняты денежные средства. Сумма ущерба составила более 230 тысяч рублей.
Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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