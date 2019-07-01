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Жителя Подольска госпитализировали с ножевым ранением после конфликта
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 1 Июля 2019, 11:30
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что в подмосковном Подольске 39-летнего местного жителя ударили ножом на почве пьяной ссоры, в результате он был госпитализировали в городскую районную больницу.
Отмечается, что пострадавшего с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки забрала бригада скорой помощи из дома на Ореховой улице. Мужчина зарегистрирован в Подольске на Индустриальной улице, дом №4.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченным оперативно-уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в УМВД 1972 года рождения, проживающий по адресу: город Подольск, улица Ореховая».
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