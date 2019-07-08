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Бензовоз столкнулся с грузовиком на трассе в Подмосковье
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 8 Июля 2019, 13:24
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, что в городском округе Солнечногорск на трассе М-10 столкнулись бензовоз и грузовой автомобиль, пострадавших в результате ДТП нет.
Авария произошла на 47-м километре трассы М-10, поворот на деревню Дурыкино.
Отмечается, что в результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение грузового автомобиля и бензовоза. Движение на автодороге частично затруднено и производится по одной полосе из двух.
Возгорание не последовало, розлива топлива не произошло. Дорожное полотно также не повреждено.
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