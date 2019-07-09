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Автомобиль каршеринга перевернулся в микрорайоне Юбилейный Королева
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Происшествия — 9 Июля 2019, 10:59
Как рассказала жительница микрорайона "Королев", что в микрорайоне Юбилейный в подмосковном Королеве перевернулся автомобиль, принадлежащий каршерингу.
Отмечается, что ДТП случилось в ночь на 9 июля. Автомобиль каршеринга перевернулся у административно-делового центра, где расположен МФЦ.
Жительница уточнила, что она из комнаты услышала скрежет и шум, выглянула в окно и увидела перевернутую машину каршеринга. Позвонила в 112. Водитель из машины смог выбраться. Погибших она увидела.
Она добавила, что на место ДТП приехали сотрудники ДПС.
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