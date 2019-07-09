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Человек пострадал при пожаре в таунхаусе в Домодедове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 9 Июля 2019, 11:06
Как информируется на сайте регионального главка МЧС России, что в подмосковном Домодедове сгорел Таунхаус, в результате ЧП пострадал один человек.
Отмечается, что сигнал о возгорание дома поступил вечером 8 июля. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в 20:48 горела кровля на площади 800 квадратных метров.
В 21:15 объявлен ранг пожара «1-БИС». В 21:50 – локализация пожара на площади 800 квадратных метров. Есть пострадавший.
В 22:17 пожарные ликвидировали открытое горение, в 23:35 пожар был полностью потушен.
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