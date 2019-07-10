10июля 2019
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Сорвавшаяся с поводка овчарка покусала 8‑летнего ребенка в Дмитровском округе
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Происшествия — 10 Июля 2019, 12:22
Как информирует пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области, что в Дмитровском городском округе следователи устанавливают обстоятельства нападения собаки на ребенка, у восьмилетнего мальчика диагностированы перелом костей предплечья и множественные раны шеи.
Следственным отделом по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по факту нападения собаки на ребенка.
Отмечается, что предварительно установлено, что 5 июня 2019 года овчарка, вырвавшись из ошейника, сбежала от хозяина и напала на 8-летнего мальчика, причинив ему множественные укусы. Ребенок был доставлен в больницу.
На данный момент проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия.
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