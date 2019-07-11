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Пожар произошел ночью в дачном доме в одном из поселков Шатуры
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 11 Июля 2019, 11:05
Как информируется на сайте Главного управления МЧС по Московской области, что ночью в дачном доме произошел пожар в одном из поселков Шатуры, пострадавших нет.
Отмечается, что в 01:27 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступил сигнал о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Шатурторф. В 04:35 - ликвидация пожара.
К тушению пожара привлекли три единицы техники, девять человек.
Всего в среду в Подмосковье произошло 46 пожаров и восемь ДТП.
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