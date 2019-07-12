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В Балашихе почти двое суток разыскивают пропавшего 88‑летнего мужчину
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Происшествия — 12 Июля 2019, 12:09
Как проинформировал поисково-спасательного отряд «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте», что в подмосковной Балашихе ищут 88-летнего Виктора Жиляева, который 10 июля вышел из дома и не вернулся.
Отмечается, что пропал 88-летний Виктор Кузьмич Жиляев, микрорайон Павлино, городской округ Балашиха, Московская область. 10 июля ушел из дома и не вернулся.
Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, небольшие залысины, глаза голубые. Был одет в зеленый пиджак, бежево-белую рубашку в полоску, коричневые брюки, черные туфли.
Может нуждаться в медицинской помощи.
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