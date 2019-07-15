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Кроссовер Toyota украли в Рузском городском округе
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 15 Июля 2019, 12:44
Как проинформировал представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, что неизвестный похитил автомобиль Toyota Highlander от дома в СНТ «Полянка» Рузского городского округа.
Отмечается, что 14 июля в 07:35 в дежурную часть ОМВД обратилась женщина 1971 года рождения с заявлением о том, что с 23:00 13 июля до 07:30 14 июля в Рузском городском округе, деревня Ботино, СНТ «Полянка», неизвестный похитил ее автомашину Toyota Highlander 2014 года выпуска.
Сумма материального ущерба составила 2,7 миллиона рублей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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