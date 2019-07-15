15июля 2019
понедельник
|
Жительница Егорьевска пострадала от укуса гадюки
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 15 Июля 2019, 12:47
Во время сбора грибов в лесу на жительницу подмосковного Егорьевска напала гадюка.
Отмечается, что женщина в какой-то момент почувствовала острую боль в руке. Выяснилось, что змея укусила ее за указательный палец.
Рука женщины сильно опухла. И все могло бы закончиться плохо, если бы мимо не проходили лесники. Они сделали любительнице грибов укол, а затем вызвали скорую помощь. Медики отвезли пострадавшую в больницу.
На данный момент жизни женщины ничего не угрожает.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +18 +20
вечером +14 +16 ночью +13 +15
Котировки
Партнеры