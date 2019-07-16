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Пьяная ссора мужчин в Клину закончилась поножовщиной
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 16 Июля 2019, 12:11
Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, что в городе Высоковске городского округа Клин мужчину госпитализировали с ножевым ранением груди после ссоры со знакомым во время распития спиртных напитков.
Отмечается, что из квартиры бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки доставлен и госпитализирован мужчина 1992 года рождения. За совершенное преступление установлен и доставлен в полицию знакомый 1978 года рождения.
Он дополнил, что преступление совершено в ссоре в ходе совместного распития спиртных напитков.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
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