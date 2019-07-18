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Информацию об угрозе взрыва на Ярославском вокзале проверяют в Москве
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Происшествия — 18 Июля 2019, 10:13
Как информирует ТАСС, что в экстренные службы утром 18 июля поступила информация о минировании Ярославского вокзала Москвы.
Отмечается, что утром 18 июля неизвестный сообщил в отдел полиции по Ярославскому вокзалу о минировании этого объекта. На место вызваны представители экстренных служб в целях проверки этой информации.
Как подчеркнули в правоохранительных органах, что при этом вокзал работает в штатном режиме, пассажиров и персонал не эвакуировали.
В правоохранительные органы периодически поступают сообщения о минировании различных важных и посещаемых объектов: торговых центров, станций метро, вокзалов.
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