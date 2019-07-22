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Москвича с амфетамином в подарочном пакете задержали в Солнечногорске
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 22 Июля 2019, 10:45
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что в парке подмосковного Солнечногорска сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнего жителя Москвы, которого подозревают в незаконном сбыте более 300 граммов амфетамина.
Как сообщила начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова, что в ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружен и изъят подарочный пакет, в котором находились два свертка из полимерного материала с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является психотропным веществом – амфетамином, общей массой более 300 граммов.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).
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