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Пожар ликвидировали в дачном доме в Орехово‑Зуевском округе
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Происшествия — 24 Июля 2019, 10:37
Как информируется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, что пожарные потушили возгорание в дачном доме, который располагается в деревне Запутное Орехово-Зуевского городского округа.
Отмечается, что 24 июля в 01:48 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступил сигнал о пожаре в дачном доме по адресу: деревня Запутное, дом 72.
В 04:51 – ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, девять человек.
На территории Подмосковья за минувшие сутки произошло 44 пожара.
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