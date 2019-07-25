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Возгорание произошло в нежилом строении в Раменском округе
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Происшествия — 25 Июля 2019, 10:18
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что в Раменском городском округе загорелось нежилое строение, к месту происшествия было отправлено шесть единиц техники.
Отмечается, что 25 июля в 05:31 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступил сигнал о возгорании в строении по адресу: Раменский городской округ, поселок Чулково, улица Почтовая.
Привлекаемые силы и средства: шесть единиц техники, 23 человек.
На территории Московской области за минувшие сутки произошло 28 пожаров.
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