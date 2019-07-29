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Подростков задержали за двойное убийство в Талдоме
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 29 Июля 2019, 10:12
Как рассказала пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области, что в подмосковном Талдоме задержаны двое несовершеннолетних 2002 и 2003 годов рождения, которых подозревают в совершении двойного убийства.
Отмечается, что 27 июля в одной из квартир города Талдома в ходе распития спиртных напитков между подозреваемыми и их знакомыми произошел конфликт. В результате подростки задушили двух сестер 1986 и 1976 годов рождения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Подростков задержали и допросили.
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