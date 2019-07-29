29июля 2019
понедельник
|
Две минометные мины времен Великой Отечественной обнаружили в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 29 Июля 2019, 10:14
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, что в Дмитровском и Волоколамском городских округах нашли минометные мины времен Великой Отечественной войны, угрозы безопасности населения нет.
Отмечается, что 28 июля в 12:50 от оперативного дежурного ЕДДС Дмитровского городского округа в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступил сигнал об обнаружении минометной мины времен Великой Отечественной по адресу: Дмитровский городской округ, деревня Федотово.
Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений 1 километр.
Еще одну минометную мину обнаружили в Волоколамском городском округе на территории сельского поселения Ярополецкое.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +16 +18
вечером +12 +14 ночью +9 +11
Котировки
Партнеры