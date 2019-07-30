30июля 2019
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В Клину задержали мужчину, подозреваемого в серии краж
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 30 Июля 2019, 10:14
Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, что полицейские задержали ранее судимого за кражу 38-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении серии краж.
Отмечается, что злоумышленник, находясь возле одного из домов по улице Зарецкая, разбил стекло в автомобиле и похитил с переднего пассажирского сидения сумку, в которой находился паспорт 47-летней женщины и ключи от ее квартиры. В тот же день он незаконно проник в жилище потерпевшей, откуда похитил золотые украшения и два ноутбука.
Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали подозреваемого по месту жительства. В ходе обыска в квартире обнаружено и изъято похищенное имущество, которое вернули владелице.
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