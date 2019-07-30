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Жилой дом в Бронницах эвакуировали из‑за угрозы взрыва
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 30 Июля 2019, 10:16
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, что в подмосковных Бронницах из-за анонимного сообщения о минировании из жилого дома эвакуировали около 180 человек, вызов оказался ложным.
Отмечается, что в 14:05 29 июля от анонимного заявителя дежурному ОВД поступило сообщение о минировании 12-этажного жилого дома по адресу: Бронницы, Зеленый проезд, дом 1А. Силами МВД проведена эвакуация 180 человек, из них 45 детей.
Многоэтажку обследовали кинологи, информация о минировании не подтвердилась.
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