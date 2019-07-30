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Тело мужчины извлекли из пруда в Волоколамском округе
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Происшествия — 30 Июля 2019, 11:20
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, что в селе Болычево Волоколамского городского округа из пруда извлекли тело утонувшего мужчины, на данный момент устанавливаются причины его гибели.
Отмечается, что в 17:20 29 июля поступил сигнал о том, что с поверхности пруда в необорудованном месте для купания месте, силами спасателей ПСЧ-203 извлечено тело утонувшего мужчины.
Тело погибшего передали сотрудникам полиции и направили в морг.
Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели и причина смерти мужчины.
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