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Женщина в пьяной ссоре изрезала ножом двух знакомых в Пушкинском округе
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Происшествия — 14 Августа 2019, 16:03
Как проинформировал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью, что в поселке Черкизово Пушкинского городского округа женщина изрезала ножом двух своих знакомых в пьяной ссоре.
Отмечается, что пострадавших с колото-резаными ранениями госпитализировали в медицинское учреждение. Подозреваемую установили и задержали. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.
Задержанная была ранее судима. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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