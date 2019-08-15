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Росгвардия работает на месте стрельбы в Котельниках
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 15 Августа 2019, 18:09
Как проинформировал руководитель «ЕДДС Котельников» Роман Медведев, что на месте стрельбы в микрорайоне Белая Дача подмосковных Котельников работает Росгвардия..
Отмечается, что инцидент со стрельбой произошел около 14:00-15:00 в микрорайоне Белая Дача городского округа Котельники. Неизвестный мужчина произвел одиночный выстрел. В результате стрельбы никто не пострадал. На месте находится скорая помощь и полиция.
Роман Медведев уточнил, что стрелок забаррикадировался в здании парикмахерской. По словам местных жителей, это эконом-парикмахерская по адресу: микрорайон Белая дача, дом №53.
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