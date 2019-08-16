16августа 2019
пятница
|
Неизвестный ограбил дом в Истре на 1 млн рублей
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 16 Августа 2019, 12:07
Как рассказал представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, что грабитель проник в дом в городском округе Истра и вынес оттуда деньги и ювелирные изделия на сумму 1 миллион рублей.
Отмечается, что 15 августа в 09:48 в дежурную часть отдела полиции пришел мужчина 1983 года рождения с заявлением о том, что с 00:30 до 03:00 в его дом в городском округе Истра проник неизвестный и похитил ювелирные изделия и денежные средства.
Он уточнил, что сумма ущерба составила 1 миллион рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +13 +15
вечером +12 +14 ночью +11 +13
Котировки
Партнеры