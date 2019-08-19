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Два человека пострадали в результате ДТП в Подмосковье
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Происшествия — 19 Августа 2019, 12:13
Как информируется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, что в результате лобового столкновения двух автомобилей в Раменском городском округе произошло возгорание кабины грузового автомобиля и всей площади легкового авто, в ДТП пострадали два человека.
Отмечается, что в 00:45 19 августа от оперативного дежурного ЕДДС Раменского городского округа поступил сигнал о дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей. В результате нарушения правил дорожного движения произошло лобовое столкновение грузового автомобиля Mercedes и легкового автомобиля Skoda Octavia. Произошло возгорание легкового автомобиля по всей площади и кабины грузового автомобиля.
ДТП произошло на 24 километре трассы A-107 в районе населенного пункта Ганусово. Движение на автодороге было частично затруднено. Возгорание ликвидировали в 00:57. Столкновение произошло по причине нарушения правил дорожного движения одним из участников ДТП.
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