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Мотоциклист сбил трех пешеходов в Коломне
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Происшествия — 19 Августа 2019, 12:20
Как проинформировал представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, что в Коломне мотоциклист сбил трех человек на пешеходном переходе, в результате происшествия пострадали три пешехода и пассажир транспортного средства, причины произошедшего устанавливаются.
Отмечается, что 18 августа в 21:45 на улице Астахова в Коломне мотоцикл совершил наезд на трех пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Пострадали четыре человека - пешеходы и пассажир мотоцикла.
На данный момент устанавливаются все причины произошедшего.
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